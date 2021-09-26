Солдат и офицер армии Израиля ранены в ходе операции на Западном берегу

Офицер и военнослужащий спецподразделения Армии обороны Израиля были ранены в ходе операции по задержанию готовивших теракты активистов радикального палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, информирует армейская пресс-служба.

Сообщается, что офицер и боец спецподразделения были ранены в результате столкновения с вооруженными боевиками во время рейдов по задержания террористов, принадлежащих к военной структуре ХАМАС. "Военнослужащие эвакуированы для лечения в госпиталь", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Уточняется, что по факту ведется расследование.