В России выявлено 22 498 случая заражения коронавирусом

Федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусом сообщил о том, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 498, до 7 420 913.

Уточняется, что в абсолютном выражении прирост стал максимальным с 8 августа, в относительном выражении он составил 0,3%.

За сутки выявлено 2 055 случаев в Санкт-Петербурге, 1 215 - в Московской области

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 671, до 6 604 604. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за заболевания возросло за сутки на 805 против 822 днем ранее, до 203 900.