Девушка-боец вступилась за ринг-герлз после слов Нурмагомедова

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко ответила на заявление Хабиба Нурмагомедова, который назвал ринг-герлз самыми бесполезными людьми в ММА.

По ее словам, красивые женщины – украшение любого мероприятия. "Я хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они были здесь с самого начала", - сказала она, передает Sport24.

Сегодня Шевченко защитила пояс чемпионки UFC в бою наилегчайшего веса с американкой Лорен Мерфи, нокаутировав свою соперницу на четвертой минуте четвертого раунда.