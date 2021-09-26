Помощник гида рассказал подробности трагедии на Эльбрусе

Помощник гида Таулан Кипкеев, рассказывая подробности произошедшего при восхождении группы туристов на Эльбрус, сообщил, что к трагедии привели два сбоя, которые произошли в группе.

"Одна участница при подъеме на вершину заболела — у нее началась горная болезнь. И когда гид начал ее спускать, она умерла от переохлаждения на спуске. Мы потеряли гида и человека-участника. Он не мог нам потом помочь", - приводят слова собеседника "Известия".

После этого, по словам Кипкеева, на спуске упал еще один человек и сломал ногу, - как следствие, с группой остались только один гид-лидер и сам помощник. Тогда инструкторы приняли решение вызвать МЧС.