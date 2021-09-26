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В самолет из Екатеринбурга в Сочи ударила молния

В самолет из Екатеринбурга в Сочи ударила молния

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, ушел на запасной аэродром в Краснодар после того, как у него ударила молния.

В пресс-службе авиаузла сообщили о том, что пассажиры были доставлены в место назначения на автобусе. "Вчера 175 пассажиров рейса были отправлены в Сочи автобусами", - добавили в пресс-службе.

"По информации от а/к "Азур", воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния)", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что ЧП произошло накануне, однако известно о нем стало только сейчас.

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Вестник Кавказа

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