Германия выбирает парламент

Сегодня в Германии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

По итогам выборов будет сформировано новое правительство страны с новым канцлером.

Согласно опросам общественного мнения, победу одержат социал-демократы, однако ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. Также согласно прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть партий.

Результаты exit poll будут опубликованы вскоре после закрытия участков в 18.00 (19.00 мск).