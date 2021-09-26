В России впервые в истории состоится чемпионат мира по натурбану

Россия впервые в истории примет чемпионат мира по натурбану – скоростному спуску на санях по естественной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации санного спорта (FIL).

Турнир пройдет в Москве в 2023 году. Соответствующее решение было принято на заседании конгресса FIL в австрийском Зальцбурге.

На заседании также было принято решение провести чемпионат мира по санному спорту 2025 года в Канаде, передает ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по натурбану проводится раз в два года. В нынешнем году турнир состоится в Австрии.