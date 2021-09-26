Бердымухамедов написал книгу о счастье и независимости

В Туркмении увидела свет новая книга лидера страны Гурбангулы Бердымухамедов под названием "Независимость – наше счастье". Об этом сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Как прокомментировал событие сам глава государства, независимость – великое понятие, которое ничем не измерить. "В этом слове, несущем в себе огромный смысл, заключены мечты и чаяния доблестных предков о свободной и счастливой жизни, наше славное прошлое, настоящее", - сказал он, отметив, что в своей работе стремился раскрыть национальные корни и историю независимости страны, а также попытался изложить роль международно-правового статуса нейтрального государства в решении ключевых задач современности.

Также Бердымухамедов отметил, что книга раскрывает читателям непреходящее значение идей, консолидирующих народы ради мира, прогресса и светлого будущего всего человечества.