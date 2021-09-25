Лавров - Генассамблее ООН: ожидаем, что США откажутся от любого навязывания своей модели развития

Москва рассчитывает, что Вашингтон в принципе откажется от любых других методов навязывания собственной модели развития, сказал глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Недавно президент [США] Джо Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", - отметил он.

Дипломат предупредил, что насаждение Западом "порядка, основанного на правилах", может спровоцировать возникновение опасных рецидивов блоковой политики и появление разделительных линий между группой западных государств и всеми остальными - вместо стопроцентного соблюдения международного права.

Министр напомнил, что последние события продемонстрировали, что "волюнтаристские правила" могут использоваться странами Запада и для внутренней политики, если у кого-то появляется чересчур много самостоятельности. "По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана", - пояснил Лавров.

Еще одним примером действия "правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок", по его словам, служит хаос, возникший вокруг выхода войск США и НАТО из Афганистана.