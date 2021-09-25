Пашинян выпрашивает у мирового сообщества лицензию на насилие с трибуны ООН

В Нью-Йорке завершает работу 76-я сессия Генассамблеи ООН, одной из основных тем которой стала ликвидация последствий пандемии. Выступавший на общих прениях ассамблеи премьер-министр Армении Никол Пашинян не сказал ни слова о коронавирусе и о борьбе с пандемией. Возможно, это связано с тем, что Армения не входит в список стран, которые успешно противостоят распространению вируса. В целом его выступление было похоже на наспех приготовленное домашнее задание, которое он практически слово в слово умудрился списать у своих предшественников.

В речи Пашиняна можно выделить три основных тезиса, которые неизменно декларируются армянской политикой на протяжении многих лет: "Азербайджан – зло, которое паразитирует на карабахском конфликте, совершая все мыслимые и немыслимые преступления против человечности"; "карабахские армяне имеют право на самоопределение", "Армения – гарант справедливости, выступает за конструктивный диалог и открытие транспортных коммуникаций".

К счастью для Пашиняна, регламент ГА ООН не предусматривает ответов на вопросы сразу после выступления - его речь не выдерживает никакой критики. Премьер пытался привлечь внимание мировой общественности к той проблемам, которые сама армянская сторона решать не торопится. Комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе, Пашинян обвинил Азербайджан в систематических нарушениях режима прекращения огня, умолчав о действиях армянских военных.

Говоря о приверженности миру и стремлении открыть транспортные коммуникации, глава армянского Кабмина не стал обнародовать позицию армянской политической элиты, которая сводится к противодействию открытию транспортных маршрутов, соединяющих территорию Азербайджана с его Нахчыванской автономией по территории Армении. Но косвенно Пашинян подтвердил это. Он не сказал ни слова о восстановлении коммуникации с Азербайджаном, зато объявил, что Ереван, прежде всего, интересует возобновление транспортного сообщения с Турцией.

Тезисы Пашиняна о военнопленных, списки которых армянская сторона то сокращает, то расширяет по мере необходимости; популистское предложение о размещении международных миротворцев на всем протяжении армяно-азербайджанской границы; демонизация Азербайджана, якобы готового совершить этническую чистку в Карабахе, - все это плохо соотносится с заявленной Ереваном задачей решить проблему послевоенного урегулирования.

Выступление Пашиняна было полно обвинений и неуклюжих оправданий собственного бездействия. Спустя 10 месяцев после завершения военных действий в Карабахе, Ереван не может похвастаться ни одной реальной инициативой, которая бы способствовала преодолению последствий конфликта, а не затягивала бы решение проблем на неопределенное время.

Однако это не мешает Пашиняну бесконечно обвинять Баку в бесчеловечности. Любые обвинения в адрес Азербайджана в том, что он якобы нарушает право народов на самоопределение, применяя силу, лишены смысла. Своим обвинительным выступлением Пашинян как бы выпрашивает у мирового сообщества лицензию на насилие, в случае если Армения решится на агрессию.

С другой стороны, чего можно было ожидать от политика, сделавшего реверанс в сторону международных структур, заявив о готовности возобновить диалог между Баку и Ереваном под эгидой Минской группы ОБСЕ, но не упомянувшего, что Ереван практически перестал контактировать с сопредседателями группы, делегировав часть своих полномочий российским военным.

Зато Пашинян не упустил возможности похвалить себя за то, что дважды одержал победу на парламентских выборах, уделив этому пункту целый абзац своего выступления. Видимо, по логике Пашиняна, упоение собой и своей личной победой может быть весомым аргументом в международной политике.