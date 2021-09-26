В Германии появились золотые монеты с изображением Меркель

В Германии выпустили лимитированную коллекцию драгоценных монет из чистого золота с портретом канцлера Ангелы Меркель.

Стоимость уникального сувенира, приобрести который можно в немецких онлайн-магазинах, составляет 49,95 евро (около 4260 рублей).

Монета сделана из золота 999-й пробы. Вес изделия - 0,58 г, размер - 12,5 мм. На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера: 2005-2021.

Тираж монеты составляет 5 тыс экземпляров, передает ТАСС.

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Действующий канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и собирается уйти из политики.