В Германии появились золотые монеты с изображением Меркель
В Германии выпустили лимитированную коллекцию драгоценных монет из чистого золота с портретом канцлера Ангелы Меркель.
Стоимость уникального сувенира, приобрести который можно в немецких онлайн-магазинах, составляет 49,95 евро (около 4260 рублей).
Монета сделана из золота 999-й пробы. Вес изделия - 0,58 г, размер - 12,5 мм. На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера: 2005-2021.
Тираж монеты составляет 5 тыс экземпляров, передает ТАСС.
Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Действующий канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и собирается уйти из политики.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться