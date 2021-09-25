Более 130 организаций будут наблюдать за выборами в Грузии 2 октября

На сегодня ЦИК Грузии зарегистрировал 89 местных и 45 международных организаций, которые будут наблюдать за предвыборной кампанией и собственно выборами в органы местной власти, назначенные на 2 октября.

Из грузинских наблюдательных организаций регистрацию успешно прошли все авторитетные НПО, в том числе "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность - Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и прочие.

От мирового сообщества за выборами пронаблюдают международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран. Своих представителей пришлют миссии ОБСЕ/БДИПЧ, Европарламент и представительство Евросоюза, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал для освещения предвыборной кампании и выборов регистрацию 2 238 журналистов и операторов от 45 СМИ.