Путин предложил принять в России еще один чемпионат мира по футболу

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность организации в стране еще одного чемпионата мира по футболу. Такую инициативу он озвучил на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Государственную Думу VIII созыва.

"Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира", - приводит слова главы государства ТАСС.

Напомним, чемпионат мира 2018 года прошел в России, его выиграла сборная Франции, сборная РФ дошла до четвертьфинала.