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В Париже прокомментировали встречу глав МИД Азербайджана и Армении

В Париже прокомментировали встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал прошедшую на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

По словам дипломата, он обсуждал текущую напряженную ситуацию с министрами Армении, Азербайджана, России и США.

"Встреча между министрами, которая состоялась вчера, через год после войны, является позитивным жестом", - подчеркнул Ле Дриан.

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Вестник Кавказа

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