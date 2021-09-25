В Париже прокомментировали встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал прошедшую на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.
По словам дипломата, он обсуждал текущую напряженную ситуацию с министрами Армении, Азербайджана, России и США.
"Встреча между министрами, которая состоялась вчера, через год после войны, является позитивным жестом", - подчеркнул Ле Дриан.
Вестник Кавказа
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