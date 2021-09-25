Машину кандидата от партии Гахария обстреляли в Грузии

В городе Цагери (Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия) неизвестные открыли стрельбу по машине кандидата в мэры от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" Бесо Бенделиани.

Снимки автомобиля со следами от пуль разместила в Facebook сестра кандидата Ирма Бенделиани, передает Sputnik Грузия.

Представители "За Грузию"возложили ответственность за произошедшее на правящую партию "Грузинская мечта".

Представитель "Мечты" Ираклий Чиковани опроверг эти обвинения и охарактеризовал инцидент как неприемлемый, подчеркнув, что такие вещи не нужны ни местным представителям правящей партии, ни руководству.