Машину кандидата от партии Гахария обстреляли в Грузии
В городе Цагери (Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия) неизвестные открыли стрельбу по машине кандидата в мэры от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" Бесо Бенделиани.
Снимки автомобиля со следами от пуль разместила в Facebook сестра кандидата Ирма Бенделиани, передает Sputnik Грузия.
Представители "За Грузию"возложили ответственность за произошедшее на правящую партию "Грузинская мечта".
Представитель "Мечты" Ираклий Чиковани опроверг эти обвинения и охарактеризовал инцидент как неприемлемый, подчеркнув, что такие вещи не нужны ни местным представителям правящей партии, ни руководству.
Вестник Кавказа
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