Кадыров рассказал, благодаря кому Чечня победила терроризм

Чечня смогла одержать победу над терроризмом благодаря личному содействию и участию президента РФ Владимира Путина, заявил глава региона Рамзан Кадыров на встрече избранных глав субъектов РФ с президентом, которая прошла в режиме видеоконференции.

"В первую очередь, мы выиграли войну, войну с терроризмом. И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию", - приводит его слова ТАСС.

Кадыров также пояснил, что благодаря развитию региона его жители на выборах в Госдуму большинством голосов поддержали "Единую Россию".

Глава Чечни заверил, что оказанное им доверие власти республики оправдают "верным и плодотворным служением государству каждый день".

Владимир Путин в ответ поздравил Кадырова с победой на выборах и выразил надежду, что он не остановится на уже сделанном и будете двигаться дальше, опираясь на поддержку народа.