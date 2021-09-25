Президенты России и Турции обсудят Идлиб на первой за 1,5 года очной встрече

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 29 сентября предметно обсудят обязательство турецкой стороны по борьбе с террористическими группировками в Идлибской зоне деэскалации. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы говорим с нашими турецкими партнерами, которые два года назад заключили с нами специальную договоренность, о том, что они будут бороться с террористами в Идлибской зоне деэскалации и будут их отделять от тех вооруженных группировок, которые не являются террористическими и которые сотрудничают с турецкими военными", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, эта тема будет "предметно рассматриваться" на очередной встрече глав государств. В частности, президенты обсудят то, "как это обязательство выполняется".

Лавров констатировал очевидность того факта, что оно "выполняется медленно".

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 29 сентября, турецкий лидер сообщал, что планирует обсудить с российским коллегой Сирию, чтобы достичь некоего важного решения.

Напомним, предыдущая очная встреча президентов прошла в марте прошлого года в Кремле, после этого из-за пандемии коронавируса главы государств общались по телефону или в режиме видеосвязи.