Синоптик пообещала подобие бабьего лета в Москве

Небольшое потепление придет в Москву в конце этого месяца, сообщила радиостанции "Говорит Москва" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", - пояснила синоптик.

По ее словам, дожди в российской столице не прекратятся до вторника. Ночью ожидается до 8-10 градусов, днем воздух прогреется всего до 9-10 градусов.

Затем осадки остановятся благодаря антициклону. Однако он прибудет с севера и принесет холодный воздух из Арктики, так что погода будет сухой, но прохладной, в отличие от традиционного бабьего лета. Настоящего летнего тепла жителям и гостям Москвы в этом году ждать уже не стоит.