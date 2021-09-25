Глава отдела Роспотребнадзора погиб в драке в Волгоградской области

В городе Камышине Волгоградской области открыто уголовное дело по факту убийства начальника городского и районного отдела Роспотребнадзора - 33-летнего Александра Кулакова, тело которого было найдено ночью на улице. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.

"Согласно предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате травмы грудной клетки и ушиба сердца. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело", - цитирует ее v1.ru.

Как установило следствие, Кулаков умер после драки с 25-летним местным жителем, произошедшей из-за ревности. "Скорую" вызвал сам подозреваемый, но к моменту прибытия медиков чиновник был уже мертв.

Возможный убийца задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в форме ареста, расследование продолжается.