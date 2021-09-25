"Целый ряд контактов" произойдет между МИД РФ и Госдепом

Москва и Вашингтон готовят контакты по линии МИД и Госдепартамента. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральную Ассамблею ООН, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

"У нас готовится целый ряд контактов по линии министерства иностранных дел и Государственного департамента США. Это не единственное направление, по которым у нас ведутся сейчас обсуждения", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат пояснил, что Москва и Вашингтон основываются на том, что, когда обе стороны достигнут конкретных договоренностей по дате и повестке, "будет сделано соответствующее объявление".