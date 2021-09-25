Лондонский футбольный клуб отклонил предложение бизнесмена из Азербайджана о покупке

Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" отклонил предложение азербайджанского бизнесмена о приобретении пакета акций.

По данным СМИ, речь идет о предложении, сделанном инвестиционном домом PAI Capital, который возглавляют азербайджанский бизнесмен Насиб Пириев и бывший глава лондонского клуба "Куинз Парк Рейнджерс" Филип Бирд. Сделка между сторонами была почти достигнута, однако совладелец Дэвид Салливан заблокировал ее, передает Azerisport.com.

Напомним, в конце июля британские СМИ сообщили, что консорциум PAI Capital сделал предложение о покупке "Вест Хэма" за 400 млн фунтов.