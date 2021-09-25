Лавров: Иран сформирует группу для переговоров по СВПД за полмесяца

Новое иранское правительство может составить команду для переговоров по возвращению к СВПД по ядерной программе ИРИ в течение двух недель. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Москва хотела бы максимально оперативного возобновления переговоров о полноценном восстановлении СВПД. "Но правительство в Иране еще только-только сформировано, говорят, что еще им недели две, надеюсь не больше, потребуется, чтобы составить свою переговорную команду", - цитирует дипломата ТАСС.

У России есть "продуманный оптимизм" насчет возвращения сторон к исполнению ядерной сделки с Ираном, добавил Лавров.