Путин предложил оставить Володина спикером Госдумы

Президент России Владимир Путин предложил снова избрать Вячеслава Володина спикером Госдумы - теперь уже восьмого созыва. Об этом он заявил на встрече с лидерами партий, прошедших в ГД по итогам выборов.

"Я считаю, что Вячеслав Викторович [Володин] вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва", - цитирует главу государства ТАСС.

Российский лидер напомнил, что окончательное решение по этому поводу примут лидеры партий.

Путин выразил мнение, что Госдума VII созыва продемонстрировала хорошую работу прежде всего благодаря Вячеславу Володину: ее руководство сумело вести профессиональную работу со всеми фракциями.

"И в целом работа Госдумы VII созыва, особенно в сложный период борьбы с пандемией, показала, что Дума может консолидировать свои усилия на основных направлениях развития страны", - отметил глава государства.