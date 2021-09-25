Мужчину, убившего троих агрессоров во время самообороны, оправдали в Тверской области

В Тверской области вынесен оправдательный приговор мужчине, убившему трех человек в целях самообороны.

Судья Борис Райкес принял соответствующее решение 20 сентября за отсутствием состава преступления по статье "Убийство двух или более лиц", фактически признав, что подсудимый Александр Зобенков действовал в рамках самообороны. Мужчина был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

Следствие и суд длились почти 1,5 года, которые Зобенков провел в СИЗО.

ЧП произошло 2 мая 2020 года, в доме Зобенковых, в селе Михайловское под Тверью, отмечали день рождения жены Александра Марины. В какой-то момент собака, принадлежавшая приятелю обвиняемого, убежала за ворота и распугала соседских коз. Их хозяйка позвонила сыну и пожаловалась ему.

Вместе с тремя друзьями (все были пьяны) тот из Солнечногорска приехал в Михайловское, где они ворвались на участок Зобенкова и, ничего не объясняя, стали избивать гостя - хозяина собаки. Испугавшись за семью и друга, Зобенков стал обороняться и зарезал трех агрессоров (четвертый успел скрыться), после чего сам вызвал скорую и полицию.

Мужчину судили по ч.2, п. "а" ст.105 УК РФ – "Убийство двух или более лиц", прокурор требовал для него 18 лет в колонии строгого режима. Обвинение утверждало, что Александр должен был не оборонятся, а убежать.

В последнем слове 11 августа подсудимый еще подчеркнул, что спасал семью, думая, что его приятель уже убит, при том, что нападавшие были пьяны.

"В последнем слове подсудимый изложил доводы, которые заинтересовали председательствующего судью. Было возобновлено судебное следствие для дополнительных допросов свидетелей, которых упоминал в своём выступлении Зобенков", - цитирует сообщение пресс-службы Тверского областного суда "КП"-Тверь".

В итоге 20 сентября Зобенков был оправдан.

Напомним, согласно статистике, в России выносится всего 0,34% оправдательных приговоров.