Бывшего зампрокурора Таганрога осудят за взятку от бизнесмена

Экс-заместитель прокурора Таганрога (Ростовская область) Виктор Плюшкин пойдет под суд за получение взятки, такое сообщение распространила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как установило следствия, в начале марта, когда подозреваемый одновременно исполнял обязанности прокурора Пролетарского района, он получил взятку на 100 тыс рублей от бизнесмена, попросившего в обмен на эти деньги помочь ему уйти от ответственности после прокурорской проверки на предприятии.

В момент получения требуемой суммы Плюшкин был задержан сотрудниками УФСБ по области, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Уточняется, что на движимое и недвижимое имущество экс-зампрокурора наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей.

Как пишет 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, предприниматель-взяткодатель - владелец малого бизнеса в Таганроге, торгующий бутилированной питьевой водой в розницу. Спастись от ответственности ему предложил сам зампрокурора, он же захотел получил взятку не напрямую, а через посредника. Вину Виктор Плюшкин не признает.

Уголовное дело в отношении посредника по статье "Посредничество во взяточничестве" выделено в отдельное производство и передано в суд, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.