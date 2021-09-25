Названа причина столкновения сухогрузов в Босфоре

В судоходной компании "Волжское пароходство" назвали возможную причину столкновения российского и турецкого судов сегодня утром в проливе Босфор.

"По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна", - цитирует представительницу компании ТАСС.

По ее словам, детали инцидента устанавливаются.

В компании добавили, что сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким сухогрузом примерно в 05:00 утра по местному времени (совпадает с мск) во время прохода пролива Босфор в Черное море. Российское судно шло в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог, где его ожидала погрузка.

На борту "Русича-10" был экипаж из 11 россиян. В результате столкновения пострадавших нет, но российский сухогруз получил небольшие повреждения, водотечность не выявлена, разлива топлива не произошло.