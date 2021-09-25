Бизнесвумен из Самары рекламирует ритуальное агентство своими снимками в гробу (ФОТО)

Хозяйка одного из ритуальных агентств Самары Екатерина Костылева получила широкую популярность в интернете благодаря смелому рекламному ходу - собственным фотографиям в гробу.

Как рассказала она в интервью изданию 63.RU, такая мысль пришла ей в голову на выставке ритуальных услуг. "Там я увидела совершенно другой мир, где стремятся совершенствоваться в таком деликатном деле, где есть своя мода. Меня это очень вдохновило. Тогда и появилась мысль сделать календарь со своими фото в ритуальной стилистике для своей аудитории", - пояснила Костылева.

Для фотосессии она использовала в том числе ленточку с надписью "COVID": по словам предпринимательницы, она очень тяжело переболела коронавирусом на стадии планирования съемки. Осознав всю серьезность проблемы, она решила добавить такую деталь.

Костылева пообещала, что продолжит эпатировать публику, и снимки для нового календаря будут еще жестче и провокационнее.