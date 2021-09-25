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Путин встретится с лидерами всех парламентских партий в октябре

Путин встретится с лидерами всех парламентских партий в октябре

Президент России Владимир Путин проведет встречи с лидерами всех партий, прошедших в Госдуму, в октябре, об этом сообщил руководитель администрации главы государства Антон Вайно в ходе общей беседы главы государства с руководителями всех парламентских сил.

"Встречи запланированы в течение октября месяца со всеми руководителями партий", - цитирует его ТАСС.

"Так и сделаем", - подтвердил российский президент.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский попросил Путина, чтобы именно его глава государства принял первым, на что получил согласие.

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Вестник Кавказа

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