Jaguar покойного ведущего "Что? Где? Когда?" продают в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону продается автомобиль Jaguar XJ - продавец утверждает, что он принадлежал ныне покойному режиссеру, автору и ведущему телеигры "Что? Где? Когда?" Владимиру Ворошилову, а после его ухода остался в наследство его вдове Наталии Стеценко.

Как следует из объявления на Avito, продавец просит за раритетное авто 900 тыс рублей, возможен также обмен.

"Выпущено 1,3 тыс штук, с таким двигателем делали с апреля 1993 по ноябрь 1994 года. На транзитных номерах, два комплекта дисков с резиной, два ключа, родная документация машины с завода", - уточняет он.

К объявлению приложены фото, на которых запечатлен Ворошилов на фоне автомобиля.