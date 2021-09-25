Кавказский заповедник начнут закрывать для туристов уже с октября

Из-за ранних заморозков и ухудшения погоды часть многодневных маршрутов Кавказского государственного природного биосферного заповедника начнут закрывать для туристов раньше обычного, - сообщили в организации.

"В соответствии с приказами руководства первые тропы будут закрыты с 4 октября. Это касается маршрутов "Через перевал Аишха к Черному морю" и частично - "Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный" на участке от Бзерпинского карниза до лагеря Холодный", - говорится в сообщении на сайте заповедника.

На остальных маршрутах летний турсезон завершится 15 октября, и лишь часть маршрутов, начинающиеся от КПП "Лагонаки", будут работать в экскурсионном формате, до второй смотровой площадки. Экскурсионные маршруты заповедника продолжат работу.

23 сентября на высоте более 1,8 тыс м над уровнем моря в заповеднике выпал первый снег, в горах по ночам фиксируются минусовые температуры, которые вместе с осадками представляют опасность для передвижения туристов.

Напомним, в прошлом году туристический сезон в заповеднике благодаря теплой погоде и отсутствию осадков длился до середины ноября.