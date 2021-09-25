Краснодару - 228

Столица Краснодарского края сегодня отмечает 228-летие. С праздником жителей и гостей Краснодара поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Политик напомнил, что Краснодар - это "город с богатой историей, традициями и огромным потенциалом развития".

"С каждым годом наш любимый Краснодар прирастает новыми районами, скверами, предприятиями и дорогами. По данным социологов, столица Кубани входит в рейтинг самых привлекательных городов для ведения бизнеса, именно здесь живут счастливые люди", - приводит слова губернатора сайт администрации города.

Кондратьев уточнил, что предстоит немало работы, чтобы сделать Краснодар еще удобнее и красивее, напомнил, что краснодарцы всегда славились трудолюбием и любовью к малой родине, и выразил уверенность, что благодаря совместной работе удастся сделать Краснодар лучше.

Праздничные мероприятия будут проводиться сегодня и завтра, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Напомним, Краснодар был основан как крепость в 1793 году. Изначально он назывался Екатеринодар, в 1920 году получил название Краснодар. Сегодня Краснодар входит в число крупнейших экономических и культурных центров ЮФО.