Температура воздуха от -2 до +36 градусов ожидается в Казахстане

Разнообразная погода ожидается завтра в Казахстане, об этом сообщает "Казгидромет".

На большей части страны - на севере, юге, юго-востоке - выпадут дожди, на остальной территории республики под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

На большей части Казахстана синоптики обещают усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей, на юге может прогреметь гроза, на севере республики ожидается туман.

В Костанайской области ночью ветер усилится на севере до 15-20 м/с, днем на большей части - 15-20, на севере региона - 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на северо-западе, днем на большей части синоптики обещают усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области утром и днем ветер может усилиться до 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке региона будет туман.

В Кызылординской области сегодня днем в центре прогремит гроза, прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем на севере Туркестанской области, на северо-востоке в Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей.

На западе, в центре и на юге Карагандинской области ветер усилится до 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Жамбылской, на западе Атырауской, на северо-западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской областей "Казгидромет" обещает усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Алматинской области также ожидаются заморозки 2 градуса.

В Нур-Султане завтра будет ветрено, без осадков, ночью 0-2, днем +11+13 градусов.

В Алматы ожидается погода без осадков, ночью +6, +8, днем 25, +27 градусов.

В Шымкенте также не будет осадков, ночная температура воздуха +14, +16, днем воздух прогреется до +34+36 градусов.