Глава МЧС Кабардино-Балкарии предложил ввести аттестацию фирм, организующих горовосхождения

Начальник ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин предложил внести в законодательство поправки, которые ввели бы аттестацию фирм, организующих восхождения в горы. Такое сообщение распространила пресс-служба главы республики по итогам совещания, проведенного в Терсколе главой КБР Казбеком Коковым.

"Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности", - призвал Надеждин.

Кроме того, по словам министра, требуется поднять уровень подготовки гидов и обязать их на законодательном уровне проходить аттестацию. Он добавил, что на данный момент не существует и закона, регламентирующего требования к уровню подготовки туристов.

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев, в свою очередь, предложил создать в Терсколе школу гидов, преподавать в которой могли бы сотрудники ЭВПСО.