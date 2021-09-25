Путин озвучил задачи новой Государственной думы

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководством партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Поздравив участников встречи и их сторонников с успехом, "Единую Россию" - "с убедительной победой", глава государства выразил благодарность пришедшим на выборы избирателям.

Он напомнил, что парламентские выборы проходили во время пандемии коронавируса, падения реальных доходов россиян и нестабильности на мировых рынках. "По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все могут сразу почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению, из наших граждан, что называется, на себе не могут пока этого почувствовать", - уточнил Путин.

Российский лидер пояснил, что полностью избежать отрицательных последствий пандемии было невозможно, однако Россия справляется с ними в целом лучше, чем многие другие государства.

Президент подчеркнул, что российские власти сделали все, что смягчить удар, предоставив масштабную помощь потерявшим работу, прежде всего семьям с детьми, включая прямые выплаты, поддержали также стратегические отрасли, трудовые коллективы, представителей малого и среднего бизнеса, добившись быстрого восстановления экономики.

"Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе Правительства и парламента, причем в самые критичные моменты все фракции работали солидарно, и результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика. Созданный нами в прошлом, кстати говоря, запас прочности и резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать и экономику, и людей", - отметил глава государства.

Владимир Путин обратил внимание, что теперь предстоит напряженная повседневная работа на благо России и ее жителей, уточнив, что роль нижней палаты российского парламента согласно обновленной Конституции существенно возросла, соответственно, увеличилась ответственность депутатов, прежде всего за реализацию обязательств, взятых в ходе выборной кампании и встреч с избирателями.

"У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей - это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача", - заявил он, указав, что требуется также поднять темпы роста экономики.

Президент выразил уверенность, что не только традиционные парламентские партии, обладающие большим опытом, но и новые политические силы в Думе, "осознают свою ответственность перед Россией и сделают все для того, чтобы оправдать доверие - высокое доверие, которое им оказали избиратели".