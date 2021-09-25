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В Сочи из-за сильных ливней задержаны более десяти рейсов

В Сочи из-за сильных ливней задержаны более десяти рейсов

Из-за сильных грозовых ливней в Сочи задержали около 12 авиарейсов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Из-за непогоды также сегодня были задержаны 12 рейсов аэропорта", - написал градоначальник.

При этом он обратил внимание на то, что вода постепенно начинает сходить. Однако в городе продолжают работу круглосуточный оперативный штаб, коммунальные службы, передает РИА Новости.

Напомним, в Сочи с 25 сентября объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозировался ветер, град, мокрый снег. В воскресенье возможно образование смерчей над морем.

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Вестник Кавказа

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