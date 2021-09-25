Меликов решил отказаться от мандата депутата Госдумы

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отказывается от мандата депутат Государственной Думы, об этом рассказал его пресс-секретарь Низами Гаджибалаев.

"Сергей Меликов не планирует идти в Государственную Думу и будет участвовать в выборах главы Дагестана", - цитирует его РИА Новости.

Гаджибалаев добавил, что Меликов входит в число трех кандидатов, внесенных президентом Владимиром Путиным внес в Народное собрание Дагестана для избрания на пост главы региона.

Напомним, Сергей Меликов входил в федеральный список "Единой России". В Дагестане партия набрала 81,18% голосов.