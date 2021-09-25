Люк Бессон приедет на кинофестиваль в Ташкент

Легендарный французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон примет участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути" в качестве почетного гостя, об этом рассказали в пресс-службе Агентства кинематографии.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, церемония открытия XIII Международного кинофестиваля пройдет во вторник 28 сентября во Дворце кино.

Ранее стало известно, что гостями возрожденного кинофестиваля станут российские режиссеры Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов, приглашены также Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.