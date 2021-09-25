Российских миротворцев в азербайджанском Карабахе возглавил Геннадий Анашкин

Новым командующим российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, назначен герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

Напомним, 9 сентября нынешнего года новым командующим российскими миротворцами, временно размещенными на землях Азербайджана, стал генерал-майор Михаил Кособоков. Ранее этот пост занимал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По данным открытых источников, Геннадий Анашкин с июля 2017 года служит заместителем командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

С декабря 1999 по август 2000 года он командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, в сводных подразделениях был в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн.

С июня 2007 года Анашкин командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком, в августе 2008 года батальонно-тактическая группа под его командованием принимала участие в боях за Цхинвал, в том же году он был удостоен звания Героя РФ.