В Карачаево-Черкесии спасли 82-летнего туриста‑одиночку

Пожилого туриста, отправившегося в горы в одиночку, спасли в Архызе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени В. М. Дзераева получили сигнал о том, что 16 сентября мужчина 1939 г.р., приехавший из Санкт-Петербурга, вышел на туристический маршрут в поселке Архыз, намереваясь совершить восхождение на хребет Абишира-Ахуба. Однако в установленное время 23 сентября он не вышел на связь с семьей. В МЧС мужчина не регистрировался.

Сразу же на поиски туриста по нитке маршрута отправились две группы спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения. Проверив предполагаемые участки поисков, они нашли его на перевале Федосеева.

"Сотрудники МЧС напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в поселок Архыз и передали медицинским работникам. Проведение поисковых работ осложнялось ухудшением погодных условий в виде снега и сильного ветра", - уточнили в МЧС.

В сообщении подчеркиваются, что горы представляют собой место повышенной опасности, и отправляться в одиночные походы может быть опасным.