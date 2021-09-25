Саакашвили в преддверии выборов обратился к грузинам, живущим за границей

Лидер партии "Единое национальное движение" (ЕНД), бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к грузинам, живущим за рубежом.

"Сейчас время тем, кто может, взять билет и приехать в Грузию, сейчас решается судьба Грузии. Я это знаю, я собираюсь сделать то же самое. Во-вторых, те, кто не может из-за того, что документы не в порядке, работа не дает такой возможности, звоните близким и родственникам, скажите им, чтобы все пошли на выборы", - заявил экс-глава государства.

Он подчеркнул, что наступает решающее время. "Пусть никто не опускает руки! Это решающее время! Друзья, это время, когда мы все должны все отложить, должны все вложить в победу, которая близка", - сказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии также акцентировал внимание на том, что день референдума очень близок. ""Грузинская мечта" даже не приближается к заветным 43%. Для них это очень плохие новости. Это очень плохая новость, что Европарламент, несмотря на их возгласы, что это только внутренние выборы и вышли из документа Шарля Мишеля, отправил делегацию наблюдателей. Это единственный случай в Европе в новейшей истории, когда ЕС наблюдает формально за местными выборами. Они знают, что это не только местные выборы. Это референдум о смене власти", - поведал бывший президент страны.

Помимо этого, Саакашвили обратился ко всем оппозиционным силам Грузии. По его словам, всем оппозиционерам необходимо выступить единым фронтом, особенно против фальсификаций. "После того, как власть в Грузии изменится, должно быть широкое коалиционное соглашение, мы должны суметь вместе изменить ситуацию в этот переходный период", - заключил Саакашвили.

Напомним, 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления.