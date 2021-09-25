Коков поблагодарил участников операции по спасению альпинистов на Эльбрусе

В субботу, 25 сентября, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел встречу с участниками операции по спасению группы альпинистов на Эльбрусе. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"В Терсколе встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поблагодарил наших спасателей, участвовавших в масштабной операции на Эльбрусе, за проделанную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей", - поведал Коков.

Глава КБР сообщил, что на базе отряда провел совещание, на котором обсуждались причины произошедшего и возможные дополнительные меры, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Коков также отметил, что поручил создать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.

Напомним, 23 сентября 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5,4 тыс метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находились в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда были доставлены 11 человек. В субботу выписали четырех человек.