Талибы анонсировали выдачу новых паспортов в Афганистане

В скором времени в Афганистане начнется выдача паспортов нового образца. Об этом заявил сегодня заместитель министра информации и культуры во временном правительстве "Талибана" (запрещено в России) Забихулла Муджахид.

При этом он подчеркнул, что все удостоверения личности и паспорта, имеющие хождение в стране, остаются действительными, передает РИА Новости.

Напомним, в последнее время выдача паспортов в Афганистане была приостановлена, что вызвало серию протестов в нескольких городах страны.

Ранее радикалы заявляли, что любой афганец, имеющий соответствующие документы, сможет беспрепятственно покинуть страну.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) 15 августа окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.