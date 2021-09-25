Конкурс научных комиксов стартовал в Грузии

Лучшие научные комиксы выберут в Грузии, конкурс проводится с целью популяризации науки, такое сообщение распространила пресс-служба министерства образования и науки страны.

Организатор состязания - Тбилисская академия художеств имени Аполлона Кутателадзе, оно устраивается в рамках программы Минобразования "Календарь науки 2021" для студентов академии.

Работы на конкурс можно подать до 3 ноября, победителей выявят 10 ноября. Авторы трех лучших работ получат денежные призы: победитель - 1,5 тыс лари, обладатель второго места - тысячу лари, третьего - 700 лари.

Кроме того, 12 октября участники конкурса смогут принять участие в мастер-классе на тему создания научных комиксов. Лучшие работы, созданные для конкурса, издадут в виде сборника.