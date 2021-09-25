Сильный дождь не позволил приземлиться в Сочи пяти самолетам

В Сочи из-за сильного дождя не смогли совершить посадку пять самолетов. Об этом сообщает оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".

Как отмечается, плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы.

Как отмечается, самолеты приземлились на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе.

Напомним, в Сочи с 25 сентября объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозировался ветер, град, мокрый снег. В воскресенье возможно образование смерчей над морем.