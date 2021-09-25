Ильхам Алиев: "В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах"

В своей речи на 76-й сессии Генассамблее ООН президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал несколько знаковых заявлений, и многие эксперты сошлись во мнении, что самой важное из них - адресованный государствам-членам ООН призыв перестать использовать топоним "Нагорный Карабах" как полностью утративший политическую и географическую релевантность.

Призывая изъять из лексикона мировой дипломатии и международных документов словосочетание "Нагорный Карабах", Ильхам Алиев заметил: "Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования несуществующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".

С походим призывом президент Азербайджана выступал в середине лета, на конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в онлайн формате. Он напомнил тогда, что Армения около 30 лет удерживала под оккупацией примерно 20% территории Азербайджан; провела этническую чистку против азербайджанцев; более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В феврале 1992 года Армения учинила Ходжалинский геноцид, были убиты сотни мирных жителей, включая 106 женщин и 63 ребенка. Ходжалинский геноцид признан 13 странами. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Ряд влиятельных международных организаций, включая Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества и ОБСЕ, также принял соответствующие постановления и резолюции. Однако Армения игнорировала требования ведущих международных организаций. Таким образом, единственная цель Армении заключалась в сохранении статус-кво и закреплении оккупации.

В последние годы Армения целенаправленно нарушала переговорный процесс, угрожала Азербайджану новой войной за новые территории. В 2020 году Армения совершила три военные провокации на государственной границе и бывшей линии соприкосновения, в результате чего погибли наши военнослужащие и гражданские лица. В сентябре прошлого года Армения перешла в крупномасштабное военное наступление против Азербайджана. В ответ на эту агрессию Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и освободила большую часть оккупированных территорий.

Потерпев полное поражение в 44-дневной войне, Армения подписала 10 ноября 2020 года акт о капитуляции и вынуждена была вывести свои войска с других оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеотмеченных резолюций Совета безопасности ООН. Таким образом, Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в истории.

В период оккупации Армения намеренно разрушила города и села, все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. Даже кладбища были стерты с лица земли. Цель Армении заключалась в том, чтобы стереть след азербайджанцев, веками живших на этих территориях. Город Агдам разрушен до такой степени, что его называют “Хиросимой Кавказа”. После освобождения от оккупации города Физули там не осталось ни одного уцелевшего здания, чтобы поднять флаг Азербайджана. Сейчас полным ходом идут работы по реконструкции на освобожденных территориях. Приоритетом Баку стало безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края. Но главной сложностью остаются заложенные армянскими войсками многочисленные мины. Разминирование территорий требует значительного времени и ресурсов.

Зарубежные дипломаты и журналисты, побывав на освобожденных территориях, стали свидетелями зверств, совершенных армянскими националистами. Международные СМИ задокументировали факты целенаправленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, разрушения городов и сел. Азербайджан уже передал в ООН и правительствам всех государств, входящих в организацию документы, включающие краткую информацию и фотоснимки, отражающие состояние городов и сел в Карабахе. На этом история искусственного созданного на территории Азербайджана сепаратистского образования завершается.