Семин покинул "Ростов"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Юрий Семин подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Соответствующее решение было принято после встречи 74-летнего наставника испециалиста и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

"Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович - замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает, это жизнь", - заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

При этом он подчеркнул, что у него останутся с Семиным теплые и хорошие отношения. "Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи", - добавил президент "Ростова".

Напомним, Юрий Семин возглавил "Ростов" в начале августа. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав в них одну всего одну победу (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).