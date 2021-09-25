Коронавирус в России диагностировали еще у 22 041 человека

В России за минувшие сутки было выявлено 22 041 случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 7 398 415. Справились с болезнью 6 590 933 жителя страны, умерли – 203 095 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 16 325 человек, умерли – 822.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106, Самарской области – 569, Воронежской области – 543, Нижегородской области – 522, Свердловской области – 518, Ростовской области – 480, Пермском крае – 472, Республике Башкортостан – 382. Отмечается, что у 1924 (8,7%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 354 новых случая заражения. В Дагестане выявили 119 случаев, в Кабардино-Балкарии – 70, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 65, в Ингушетии – 62, в Карачаево-Черкесии – 48.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 230 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.