В Кабардино-Балкарии выписали из больницы еще двух пострадавших на Эльбрусе

Еще двух альпинистов, пострадавших при восхождении на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в лечебном учреждении остаются семеро пострадавших, передает РИА Новости.

Напомним, 23 сентября 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5,4 тыс метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находились в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда были доставлены 11 человек. В субботу выписали двух человек, еще двое были переведены из реанимации в обычную палату.