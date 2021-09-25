За застрявшими в Тушети туристами вылетели два вертолета

В Грузии на вертолетах МВД эвакуируют местных жителей и туристов, застрявших в горах Тушети.

В общей сложности планируется перевезти до 100 человек. При этот отмечается, что осуществление полетов будет зависеть от погодных условий, передает "Грузия Online".

Напомним, два дня назад из-за сильных ливней в Тушети на некоторых участках автомобильной дороги Пшавели-Абано-Омало сошли мощные селевые потоки и оползни, в результате чего в данном направлении оказалось парализовано. В настоящее время в Тушети находятся туристы, которые не сумели самостоятельно вернуться из-за поврежденной дороги.