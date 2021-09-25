В Сочи восстановлено движение на трассе Джубга - Сочи

В Сочи восстановили движение транспорта на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи. Об этом сообщили в администрации города.

"Движение на трассе Джубга - Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населённых пунктов Лоо, Вардане и Буу снято", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильного дождя затопило участок трассы Джубга - Сочи. Движение по дороге было прервано.

Напомним, в Сочи с 25 сентября объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозировался ветер, град, мокрый снег. В воскресенье возможно образование смерчей над морем.